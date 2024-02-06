Tuesday, 06 February 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاب أردني يكتب المصحف الشريف كاملا بخط اليد - فيديو وصور

2/6/2024 7:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
انهى الشاب الأردني أحمد عادل السفاسفة كتابة المصحف الشريف بخط اليد بعد عامين ونصف باستخدام الحبر العربي وأقلام معدنية.
وقال السفاسفة لـ "الوكيل الإخباري" إن هذه الفكرة جاءت له بعد الاطلاع على فيديوهات للخطاط عثمان طه الذي كتب المصحف 14 مرة، وبتوفيق من الله ألهمته تلك الفكرة لكتابة المصحف الشريف.
وتابع السفاسفة أنه تدرب منذ الصف العاشر على الخط العربي، وتابع بعد ذلك في المراحل الجامعية، وهذا ما ساعده على كتابة القرآن الكريم بخط النسخ.
وأشار السفاسفة إلى أنه بحث عن مصحف مفرغ من الآيات والأرقام ووجده بعد بعض الجهد، وبدأ بالفاتحة الى اتمام آخر سورة من المصحف الشريف .
وبين السفاسفة، الذي عمل مدرّسًا لمادة الجغرافيا في إحدى مدارس الطفيلة، أنه حرص خلال أيام الدوام على كتابة 3 صفحات، وفي أيام العطل اكمل كتابة 5 صفحات مشيرًا إلى أنه كان يستغرق حوالي 6 ساعات لإكمال كتابة الصفحات.










MENAFN06022024000208011052ID1107815675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث