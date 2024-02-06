وزير الصحة: لا نتعامل مع الشكاوى بشكل شخصي وحاسبوني إذا قصرت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى محاسبته إذا ما كان هناك أي تقصير بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لا تتعامل مع أي مشكلة أو ملاحظات حول الخدمات الصحية بشكل شخصي بل تعمل على حلها للنهوض بالخدمات المقدمة.
وتعهد الوزير بأنه لن يمر هناك أي شهر دون أن يسمع المواطن أي إنجاز جديد لوزارة الصحة.
وأشار إلى إطلاق وحدة صوت متلقي الخدمة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين على مدار الساعة.
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