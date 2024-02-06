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وزير الصحة: لا نتعامل مع الشكاوى بشكل شخصي وحاسبوني إذا قصرت

2/6/2024 7:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى محاسبته إذا ما كان هناك أي تقصير بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لا تتعامل مع أي مشكلة أو ملاحظات حول الخدمات الصحية بشكل شخصي بل تعمل على حلها للنهوض بالخدمات المقدمة.

وتعهد الوزير بأنه لن يمر هناك أي شهر دون أن يسمع المواطن أي إنجاز جديد لوزارة الصحة.

وأشار إلى إطلاق وحدة صوت متلقي الخدمة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين على مدار الساعة.

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