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جيش الاحتلال : إصابة 2828 عسكري منذ بداية الحرب على غزة

2/6/2024 7:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 عسكريين اليوم الثلاثاء في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.


وأضاف أن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828 بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.


وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مراسل الجزيرة إن وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.


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