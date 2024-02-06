جيش الاحتلال : إصابة 2828 عسكري منذ بداية الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 عسكريين اليوم الثلاثاء في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف أن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828 بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مراسل الجزيرة إن وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
MENAFN06022024000208011052ID1107815672
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.