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كيا EV9 تحصد الفوز في فئة سيارات الدفع الرباعي ضمن جوائز أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024

2/6/2024 7:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كيا عن فوز سيارة EV9 في فئة سيارات الدفع الرباعي وذلك في إطار جوائز أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024(WWCOTY) .
يأتي هذا الإنجاز بعد تقييم شامل لـ 62 نموذجاً متنافساً، حيث برزت كيا EV9 نظراً لأدائها الاستثنائي في مجالات مختلفة، مثل السلامة، خبرة القيادة، التكنولوجيا، الراحة، الكفاءة، الأثر البيئي والقيمة مقابل المال. ويعزز هذا التكريم والتقدير، سمعة كيا EV9 كسيارة دفع رباعي كهربائية كبيرة رائدة في القطاع.
وقد شاركت لجنة تحكيم مؤلفة من 75 صحفية مختصة بالسيارات من 52 دولة عبر خمس قارات في عملية تقييم شاملة. تضمن ذلك اختبارات القيادة والتحليل التفصيلي والدراسات الصارمة لاختيار الفائزين في خمس فئات: سيارات الدفع الرباعي، السيارة العائلية، السيارة الكبيرة، السيارة الحصرية، ومركبات الدفع الرباعي 4x4، والشاحنات الصغيرة.
خلال هذه الجولة الأولية، برزت كيا EV9، التي تتمتع بالانسيابية الاستثنائية وميزات التصميم المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة وقدرة الشحن ثنائي الاتجاه ونظام الشحن فائق السرعة بقدرة 800 فولت. وسلطت هيئة المحلفين الضوء أيضاً على سعرها الجذاب وتموضعها التنافسي مقابل المركبات الأخرى ضمن نفس الفئة.
تجمع EV9 بين قوة سيارات الدفع الرباعي وتصميم السيارات الكهربائية المتطورة والتقنيات المتقدمة، ما يضعها في طليعة فئة سيارات الدفع الرباعي. تم بناء EV9 بحسب المنصة النموذجية العالمية الكهربائية (E-GMP)، وتوفر أداء رياضي ومدى كهربائي بالكامل يزيد عن 541 كم (WLTP)، كما يسمح الشحن الفائق السرعة بقدرة 800 فولت بتجديد ما يصل إلى 239 كيلومترًا من المدى خلال 15 دقيقة فقط.
ويعكس هذا الفوز الذي حصدته كياEV9 ، في إطار جوائز أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024، تفاني كيا في إنشاء مركبات تجذب مجموعة واسعة من أصحاب وجهات النظر والتفضيلات المختلفة. وتُبرز هذه الجائزة جاذبيةEV9 العالمية وصداها لدى النساء في جميع أنحاء العالم.
ستنتقل EV9 إلى جانب أربعة فائزين آخرين من الفئة عينها، إلى الجولة الأخيرة من التحكيم لتحديد الفائز النهائي بجائزة أفضل سيارة في العالم للسيدات 2024. وسيتم الإعلان عن المركبة الفائزة في 8 مارس، والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.




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