دبلوماسي أميركي يشرح استراتيجية واشنطن لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، قوله إن واشنطن تتبع استراتيجية متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على البحر الأحمر.
وأضاف أن استراتيجيتنا في اليمن تتضمن ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى للحوثيين.
وأكد ليندركينغ أن الاستراتيجية الأميركية تتضمن زيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الحوثيين.
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