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دبلوماسي أميركي يشرح استراتيجية واشنطن لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

2/6/2024 7:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، قوله إن واشنطن تتبع استراتيجية متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على البحر الأحمر.


وأضاف أن استراتيجيتنا في اليمن تتضمن ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى للحوثيين.


وأكد ليندركينغ أن الاستراتيجية الأميركية تتضمن زيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الحوثيين.


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