الطاقة: فلس الريف يزود 473 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و603 الف دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع لها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء ، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 443 منزلاً وموقعاً بكلفة إجمالية بلغت مليون و 564 ألف دينار.



وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي أن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع ليتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جَـرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني أنها شملت تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 675 ألف دينار.



وتجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني بلغت كلفة إيصال التيار الكهربائي لها 321 ألف دينار، وأضاف المومني أن القرارات شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من الشبكات القائمة بكلفة إجمالية بلغت 97 الف دينار.



ووفقاً للمومني شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا في اجتماعها اليوم شريحة المنازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات توزيع الكهرباء وبكلفة إجمالية بلغت 15 ألف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



وأضاف المومني أن الفئات الموافق عليها تشمل إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 139 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات الليل.



وساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم ضمن الأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع وفقاً للقرارات 60 الف دينار

وأشار المومني أن الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي شملتها قرارات اللجنة المزارع المتضمنة الآبار الارتوازية الواقعة خارج التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 144 ألف دينار بهدف دعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.