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التعمري عاد للتدريبات الجماعية والنعيمات يجرى تمارينه منفردًا

2/6/2024 7:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك جناح المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، الاثنين، والذي عانى من إصابة في تدريبات "النشامى" قبيل مواجهة كوريا الجنوبية في دور نصف نهائي كأس آسيا 2023.
وأجرى المنتخب تدريبه الأخير على ملعب العقلة في قطر، وشارك فيه التعمري الذي عانى من كدمة في منطقة الفخذ لا تزال آثارها موجودة، وأبدى جاهزية للمشاركة، بحسب "المملكة"
أما المهاجم يزن النعيمات فتدرب بشكل منفرد بسبب الإجهاد لكنه لا يعاني من الإصابة.
مدرب "النشامى" حسين عموتة تطرق خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إلى الإصابة الطفيفة الذي تعرض لها نجم الفريق جناح مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أواخر المباراة ضد طاجيكستان في ربع النهائي بالقول "ارتاح التعمري في اليومين الأخيرين لأنه مجهد وسيكون حاضرا في التدريبات اليوم وجاهزا لخوض المباراة".

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