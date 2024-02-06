Tuesday, 06 February 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موعد أولى مباريات الهلال الرسمية في المملكة أرينا

2/6/2024 7:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن موعد أولى مباريات الهلال الرسمية، على ملعبه الجديد "المملكة أرينا".
ويستعد ملعب المملكة أرينا، لاستضافة مواجهة من العيار لثقيل بين الهلال أمام نظيره النصر، مساء يوم الخميس المقبل، في ختام بطولة كأس موسم الرياض 2024.
ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن الهلال سيلعب أولى مبارياته الرسمية على ملعب "المملكة أرينا" في 18 فبراير/شباط الجاري أمام الرائد، في انتظار اعتماد رابطة دوري المحترفين السعودي نقل المباراة إليه.
ويعود الهلال إلى مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي بمباراة أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة 20 من البطولة المحلية.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، يليه النصر برصيد 46 نقطة، ثم أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06022024000208011052ID1107815667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث