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حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف المدفعي والصاروخي

2/6/2024 7:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات لبنانية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة مسغاف عام في الجليل الأعلى، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.




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