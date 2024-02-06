حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف المدفعي والصاروخي

حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف المدفعي والصاروخي
التاريخ
2/6/2024 7:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات لبنانية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة مسغاف عام في الجليل الأعلى، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
MENAFN06022024000208011052ID1107815665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.