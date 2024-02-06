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نصار: مواجهة الثلاثاء ملحمة تكتيكية .. وقادرون على تحقيق الفوز

2/6/2024 7:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمنت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني، أن يكون نهائي أمم آسيا عربيًا، وشددت على استعدادات اللاعبين للمواجهة المقبلة.
وقالت سمر نصار: "المنتخب قدم أداء مميز في المباريات السابقة، المعنويات المرتفعة قبل المواجهة المقبلة، ستكون ملحمة تكتيكية بين الحسين عموتة وكلينسمان، بالتالي ننتظر مباراة ممتعة، اللاعبون سيلعبون برجولة، لا يوجد مستحيل وهدفنا الوصول للنهائي".
وأضافت: "سعداء بفرحة الجماهير كنا في حاجة لها، لم ننس ما يحدث ما غزة، وفي نفس الوقت اللاعبين احتفلوا بإنجاز لمدة 10 دقائق ثم أغلقنا الصفحة وبدأنا التفكير في المباراة المقبلة، التحدي صعب، لكنهم قادرون على تحقيقه والتتويج باللقب".
وأتمت: "السيناريو الأجمل أن يكون النهائي عربيًا بين قطر والأردن، نحن نشعر هنا وأننا بين أهلنا، التنظيم رائع والأمور على مستوى مميز، الجماهير وكأننا نخوض مباراة على أرضنا في الأردن، نشكرهم على تواجدهم ودعمهم ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

ملاعب

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