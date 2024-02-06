تويوتا الأكثر مبيعًا للسيارات في العالم للعام الرابع على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّلت شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" رقمًا قياسيًا في
مبيعات سياراتها عام 2023 بلغ 11.2 مليون سيارة، لتتربع بذلك على عرش أكثر شركات
السيارات مبيعًا في العالم للعام الرابع على التوالي.
وحققت
"تويوتا" قفزة بنسبة 7.2% في مبيعات المجموعة العالمية العام الماضي،
بما في ذلك مبيعات وحدة الشاحنات "هينو موتورز" ومصنعة السيارات الصغيرة
"دايهاتسو"، مدعومة بمبيعات خارجية قياسية بلغت 8.9 ملايين سيارة.
وصلت
مبيعات سيارات تويوتا الأصلية فقط، والتي تشمل تلك التي تحمل الاسم نفسه وعلامة
لكزس التجارية، إلى رقم قياسي بلغ 10.3 ملايين سيارة في عام 2023. وتشكّل السيارات الهجينة (الهايبرد) التي تعمل بالبنزين و الكهرباء نحو ثلث تلك السيارات.
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