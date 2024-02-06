هيئة بريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة جنوب عدن

هيئة بريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة جنوب عدن
التاريخ
2/6/2024 7:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقريرا عن حادث هجوم على سفينة شحن على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.
وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث ولم تقدم تفاصيل إضافية.
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