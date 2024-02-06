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هيئة بريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة جنوب عدن

2/6/2024 7:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقريرا عن حادث هجوم على سفينة شحن على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.


وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث ولم تقدم تفاصيل إضافية.


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