السيتي يقلب الطاولة على برينتفورد بهاتريك فودين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلب مانشستر سيتي الطاولة على رأس مضيفه برينتفورد بتحويل تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (3-1)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.برينتفورد تقدم بهدف في الدقيقة 21 عن طريق نيال موباي قبل أن يسجل فيل فودين ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 45+3، 53 و70.بهذه النتيجة، استعاد المان سيتي الوصافة بوصوله للنقطة 49 بفارق الأهداف عن آرسنال، فيما توقف برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.هيمن المان سيتي على مجريات اللعب وضغط بكل قوة منذ البداية حتى أول محاولة جاءت عن طريق ألفاريز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حولها الحارس مارك فليكين إلى ركنية.



وبعد دقائق معدودة، جاء الرد من أصحاب الأرض بعدما تلقى إيفان توني تمريرة بينية، ليتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة زاحفة، تصدى لها إيدرسون قبل أن يتبيل وجود مهاجم برينتفورد في التسلل.

وأطلق ووكر تصويبة صاروخية بعيدة المدى، نجح فليكين في التصدي لها ببراعة.

ونفذ حارس برينتفورد ركلة مرمى، مرسلا تمريرة طولية، وصلت إلى ماوباي الذي انطلق بالكرة في ظل غياب الرقابة، ليجد نفسه وجها لوجه مع إيدرسون قبل أن يسددها في أقصى الزاوية اليسرى، محرزا أول أهداف المباراة.

وكاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة سريعا بعدما استغل هالاند تمريرة خاطئة من أحد المدافعين، لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء، لكن فليكين كان لتسديدته بالمرصاد.



وعاد حارس أصحاب الأرض لحرمان السيتزنز من معادلة النتيجة بتصديه مجددا لتسديدة قوية أطلقها جفارديول من خارج منطقة الجزاء، تحولت إلى ركنية قبل أن يعود ويمسك بكرة وصلته من تسديدة أرضية أطلقها ألفاريز.

وأبعد إيدرسون كرة خطيرة من ركلة ثابتة، كادت تتحول إلى مرماه، لكنه حولها إلى ركنية.

وأرسل دي بروين تمريرة بينية متقنة نحو جفارديول، الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة، لكن الكرة أخطأت الطريق ومرت إلى خارج الملعب.

وكاد الحارس فليكين أن يضيع جهوده طوال الشوط الأول بعدما أخطأ في التعامل مع تسديدة فودين وعبرت الكرة منه، لكن لحسن حظه لم تمر إلى داخل الشباك.

وعاد فليكين لإثبات جدارته بتصديه الرائع لتصويبة دي بروين، محولا الكرة من جديد إلى ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان معدودة، ارتكب بينوك هفوة بفشله في إبعاد الكرة بطريقة صحيحة، لتتهيأ أمام فودين داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة يسارية، عجز حارس أصحاب الأرض عن التصدي لها، ليتعادل الفريقان قبل الاستراحة.

واستطاع السيتي في مستهل الشوط الثاني إحراز هدف التقدم من عرضية متقنة أرسلها دي بروين نحو فودين، الذي قابلها بضربة رأسية في أقصى الزاوية اليسرى لحارس برينتفورد، الذي عجز عن التصدي لها.

حاول برينتفورد بعدها العودة للمباراة عبر إحراز التعادل، وكانت أولى المحاولات عن طريق راسموسين، الذي أطلق تسديدة علت العارضة.

وصمد دفاع السيتزنز أمام عدد من المحاولات الخطيرة لأصحاب الأرض، حيث وقف دياز وجفارديول على وجه التحديد أمام تصويبات خطيرة كادت تسفر عن أهداف.

وجرب دي بروين حظه بتسديدة على حافة منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى بين أحضان فليكين.

وعاد فودين لهز شباك برينتفورد بعدما هيأ هالاند الكرة أمامه، لينطلق بها داخل منطقة الجزاء قبل أن يضعها بسهولة داخل الشباك.

وكان دي بروين على مقربة من إضافة الهدف الرابع لفريقه بعدما قابل عرضية متقنة من دوكو، بتسديدة على الطائر حادت عن المرمى، لتمضي الدقائق التالية بلا جديد حتى إطلاق صافرة النهاية بفوز السيتي.

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