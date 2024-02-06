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فيديو- قتلى وجرحى بهجوم مسلح في اسطنبول

2/6/2024 6:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل شخصان وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح نفذه رجل وامرأة في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي في مدينة إسطنبول.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مهاجمين، امرأة ورجل، أطلقا النار على نقطة تفتيش أمام البوابة "ج" في محكمة تشاغلايان.
وأكد الوزير مقتل المهاجمين، مشيرا إلى أن هوياتهما معروفة للأمن التركي، وهما ينتميان لتنظيم يساري متطرف يشار له باسم "DHKP/C".

روسيا اليوم

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