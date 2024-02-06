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وزارة الشباب تُخصص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى مع كوريا الجنوبية اليوم - أسماء

2/6/2024 6:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الشباب، عن تخصيص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى وكوريا الجنوبية، خلال تصفيات الدور نصف النهائي لكأس آسيا، والتي ستقام اليوم على ستاد أحمد بن علي في (الدوحة) تمام الساعة 6:00 مساءا.
وبينت الوزارة أنه سيتم عرض المباراة في المواقع التالية:
- العاصمة: مدينة الحسين للشباب.
- اربد : مدينة الحسن للشباب.
- الزرقاء: بيت شباب الزرقاء.
-البلقاء: صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
- جرش : بيت شباب جرش.
-عجلون: معسكر الحسين للشباب.
-المفرق: مجمع سمو الأمير علي الرياضي.
- مادبا: مدينة الأمير هاشم للشباب
- الكرك : صالة الأمير فيصل الرياضية.
- الطفيلة : مركز شباب عين البيضا.
- معان: صالة مركز شباب معان.
- إقليم البترا: مركز شباب الطيبه.
- العقبة : مدينة الأمير حمزة للشباب.




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