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الأمن الإيطالي يطلق حملة واسعة النطاق ضد المافيا في صقلية

2/6/2024 6:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الأمن الإيطالية إطلاق حملة واسعة النطاق على المافيا في صقلية اليوم الثلاثاء، وإصدار مذكرات اعتقال بحق 37 مطلوبا.
وقالت الهيئة في بيان إن عملية الاعتقال يشارك فيها أفراد من القوات الخاصة ودائرة مكافحة الجرائم في قطاع الأغذية الزراعية، والحرس المالي وشرطة مدينة ميسينا.


وأضاف: "كشف التحقيق... عن اهتمام قوي لعائلة المافيا بالحصول عن طريق الاحتيال على أموال ضخمة قدمها الاتحاد الأوروبي".


ويواجه الأشخاص الـ 37 الذين تم إصدار أوامر اعتقال بحقهم تهما بالمشاركة في جماعة المافيا وإنتاج وتجارة المخدرات وغسل الأموال والابتزاز والاحتيال.

RT

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