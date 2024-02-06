الهلال الأحمر بغزة: نفاد الوقود والأكسجين والمواد الطبية بمستشفى الأمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة محمد أبو مصبح، للجزيرة، إن الوقود والأكسجين وجميع المواد الطبية نفدت بمستشفى الأمل في خان يونس، بعدما حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أسبوعين.



وأضاف أنه تم إجلاء حوالي 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل ومقر الهلال الأحمر في خان يونس، في حين بقي 40 نازحا فقط من كبار السن، بالإضافة إلى حوالي 80 مريضا وجريحا، و100 من الطواقم الإدارية والطبية.



وأعلن الهلال الأحمر، يوم الجمعة الماضي، أن قوات الاحتلال قتلت 43 شخصا، بينهم 3 من موظفي الجمعية، منذ بدء حصار مقراتها في خان يونس.