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لإنقاص الوزن تجنب هذه الكربوهيدرات وتناول بدائلها

2/6/2024 6:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير دراسات إلى أن حوالي 42% من النظام الغذائي الشائع، الذي لا يحتوي على حبوب كاملة أو فواكه، يتكون من كربوهيدرات منخفضة الجودة، مثل السكريات والخبز الأبيض، وهو ما ينبغي تجنبه لإنقاص الوزن.
بينما تصل نسبة الحبوب الكاملة والفواكه 10% من النظام الغذائي الشائع، وهي نسبة قليلة لا تساعد على التخسيس.


وبحسب "ليفينغ سترونغ"، لا ينبغي تجنّب الموز أو البطاطس مثلاً، فالخطأ يحدث عند الجمع بين الكربوهيدرات عالية الجودة والأخرى منخفضة الجودة في سلة واحدة.


ولتحقيق هدف إنقاص الوزن، ينصح خبراء التغذية بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف.


ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة: البطاطس، والشوفان، والفشار، والخبز الأسمر، والأرز البني، والبقول، والفواكه.


وتعتبر عائلة التوت، مثل الفراولة والتوت الأسود والأزرق وتوت العليق من أفضل الفواكه لإنقاص الوزن، لأنها الأغنى بالألياف.

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