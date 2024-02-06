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حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

2/6/2024 6:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت القوة البحرية والزوارق الملكية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملة تنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط بمشاركة 18 غطاساً.
وقامت الفرق المشاركة باستخراج 18 كيس نفايات بلغ وزنها تقريبا 100 كيلو غرام من النفايات الراكدة تحت الماء بالإضافة إلى عدد من الإطارات، وقوارير المشروبات الغازية والمياه المعدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية متنوعة ومواسير بلاستيكية ومعدنية.


وتأتي هذه الحملات استكمالا للجهود المشتركة بهدف المحافظّة على البيئة البحرية في خليج العقبة.

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