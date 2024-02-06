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مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

2/6/2024 6:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.


ومنذ أيام يقوم محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، لحين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.


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