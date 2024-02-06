مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.
ومنذ أيام يقوم محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، لحين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
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