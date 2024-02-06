الخرابشة يتسلم شهادة الآيزو ISO 9001:2015 في إعداد وتطوير اسياسات وتشريعات الطاقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلّم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، شهادة الآيزو ISO9001:2015 التي حصلت عليها الوزارة من قبل الشركة المانحة SGS الأردن في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الخرابشة على أهمية شهادة الآيزو للوزارة في دعم وتطوير أعمالها واستنادها على إجراءات موثقة وثابتة، مما يحقق الاستدامة في العمل وتقليل الكلف والنفقات والجهد في العمل.
وعبر الخرابشة عن فخره بالإنجاز الذي حققته الوزارة بجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وجهود فريق شركة SGS خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكَنت الوزارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى.
وأشار الخرابشة الى إصرار الوزارة في مواجهة تحدي الطاقة في العالم وأثره على القطاعات المختلفة، مشيرا الى ما يتطلبه ذلك من تعاون وتكاتف الجهود بين الوزارة ومؤسسات القطاع والجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتحويل التحديات الى فرص.
وعبر الخرابشة عن تفاؤله بمستقبل الطاقة في الأردن سعيا الى التحول من بلد مستورد للطاقة الى مصدر للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.
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