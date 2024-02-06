الخرابشة يتسلم شهادة الآيزو ISO 9001:2015 في إعداد وتطوير اسياسات وتشريعات الطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلّم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، شهادة الآيزو ISO9001:2015 التي حصلت عليها الوزارة من قبل الشركة المانحة SGS الأردن في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأكد الخرابشة على أهمية شهادة الآيزو للوزارة في دعم وتطوير أعمالها واستنادها على إجراءات موثقة وثابتة، مما يحقق الاستدامة في العمل وتقليل الكلف والنفقات والجهد في العمل.



وعبر الخرابشة عن فخره بالإنجاز الذي حققته الوزارة بجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وجهود فريق شركة SGS خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكَنت الوزارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى.



وأشار الخرابشة الى إصرار الوزارة في مواجهة تحدي الطاقة في العالم وأثره على القطاعات المختلفة، مشيرا الى ما يتطلبه ذلك من تعاون وتكاتف الجهود بين الوزارة ومؤسسات القطاع والجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتحويل التحديات الى فرص.



وعبر الخرابشة عن تفاؤله بمستقبل الطاقة في الأردن سعيا الى التحول من بلد مستورد للطاقة الى مصدر للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.