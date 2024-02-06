دراسة تكشف صلة بين الاكتئاب وحرارة الجسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا أن المصابين بالاكتئاب لديهم ارتفاع في درجات حرارة الجسم، ما يشير إلى أنه قد تكون هناك فائدة للصحة النفسية عند خفض درجات حرارة المصابين بهذا الاضطراب.

ولا تشير الدراسة، التي نُشرت أمس في "ساينتيفيك ريبورتس"، إلى ما إذا كان الاكتئاب هو الذي يرفع حرارة الجسم أو العكس.



ومن غير المعروف أيضاً ما إذا كان ارتفاع حرارة الجسم الملحوظ لدى المصابين باكتئاب يعكس انخفاض القدرة على التبريد الذاتي، أو زيادة توليد الحرارة من عمليات التمثيل الغذائي، أو مزيج من الاثنين معاً.



واعتمد البحث على تحليل بيانات 20 شخصاً من 106 دولة، ارتدوا جهازاً يقيس درجة حرارة الجسم على مدى 7 أشهر، وقاموا أيضاً بالإبلاغ عن درجات حرارة أجسامهم وأعراض الاكتئاب يومياً.



وبينت النتائج أنه مع كل مستوى متزايد من شدة أعراض الاكتئاب، كانت درجات حرارة الجسم أعلى لدى المشاركين.



وقالت الدكتورة أشلي ماسون الباحثة الرئيسية: "إن النتائج تسلط الضوء على كيفية عمل طريقة جديدة لعلاج الاكتئاب".



وكانت تجارب صغيرة سابقة قد وجدت أن استخدام أحواض الاستحمام الساخنة أو حمامات البخار يمكن أن يقلل من الاكتئاب، ربما عن طريق تحفيز الجسم على التبريد الذاتي، من خلال التعرق.



وعلقت ماسون على ذلك "من المفارقات أن تسخين الناس يمكن أن يؤدي في الواقع إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل يدوم لفترة أطول من مجرد تبريد الناس مباشرة، كما هو الحال من خلال حمام جليدي".

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