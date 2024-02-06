صحة بغزة: الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام

MENAFN - Al Wakeel News)قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر الطبي بلا طعام وهناك نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية .

واضاف القدرة :" الاحتلال الإسرائيلي يشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مكثف والمولدات الكهربائية في المجمع ستتوقف خلال 4 أيام بسبب نقص الوقود"

واشار ان طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الإسعاف"

وتابع القدرة ان الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.