استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران الاحتلال في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال مركبة في حي البراق غرب مدينة خان يونس.
وأضافت المصادر ذاتها لـ "وفا " أن شهيدة ارتقت برصاص قناصة جيش الاحتلال في المواصي.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
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