استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران الاحتلال في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال مركبة في حي البراق غرب مدينة خان يونس.



وأضافت المصادر ذاتها لـ "وفا " أن شهيدة ارتقت برصاص قناصة جيش الاحتلال في المواصي.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

