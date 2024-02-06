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استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران الاحتلال في خان يونس

2/6/2024 6:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال مركبة في حي البراق غرب مدينة خان يونس.


وأضافت المصادر ذاتها لـ "وفا " أن شهيدة ارتقت برصاص قناصة جيش الاحتلال في المواصي.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.


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