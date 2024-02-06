النصر السعودي يفاجئ رونالدو في عيد ميلاده الـ39 .. شاهد

MENAFN - Amman Net) أقام نادي النصر السعودي لكرة القدم حفلا خاصا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بمناسبة عيد ميلاده الـ39، وذلك قبيل انطلاق تدريبات الفريق، الاثنين.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه على منصة "إكس"، وعلق عليه قائلا: "سنة جديدة للتاريخي، نجوم النصر يحتفلون بقائدهم".

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وقام بتقطيع الكعكة التي أعدها النادي قبل استئناف المران.







وعاد رونالدو إلى التدريبات اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن النصر في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز كاسح للفريق السعودي بنتيجة 6-0.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضمّ إلى صفوف النادي السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023، بعقدٍ لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025. ومنذ ذلك الحين، نجح في تحقيق بعض من الأرقام القياسية على الصعيد الفردي، والتتويج برفقة زملائه بلقب البطولة العربية.

ويستعد النصر لملاقاة غريمه الهلال الخميس على كأس موسم الرياض في أول نهائي على ملعب المملكة آرينا الجديد، الذي دخل الخدمة رسمياً في 29 يناير الماضي بمباراة الهلال وإنتر ميامي، التي كسبها الأول 4-3،كما فاز النصر بعد ذلك على الفريق الأمريكي الذي يلعب له الأرجنتيني ليونيل ميسي 6-0.