الاحتلال يقتحم مصنعا ويحطم محتوياته ويحتجز العاملين فيه غرب سلفيت
التاريخ
2/6/2024 6:11:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مصنعا في منطقة "واد الصابر" بين بلدتي سرطة وقراوة بني حسان غرب سلفيت، واحتجزت العاملين فيه.
وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعا للشايش، وقامت بتحطيم محتوياته، ومحاولة الاستيلاء على الرافعة الخاصة به.
يتبع..
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