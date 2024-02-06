قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء،
بلدة عرابة جنوب جنين في الضفة الغربية.
واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل صوت صوب المواطنين ونشرت دوريات راجلة ومحمولة في المنطقة.
وفي سياق متصل، ادعى جيش الاحتلال أن فلسطينيين أطلقوا النار على منزل في مستوطنة ميراف المقامة على اراضي المواطنين
شرق جنين دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.
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