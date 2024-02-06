سلطات الاحتلال“تدرس خطوات” ما قبل العمل العسكري في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تدرس سلطات الاحتلال خطوات ما قبل العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد إتمام عملياتها في جنوب خان يونس..

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصادر سياسية لم تسمها، قولها إنه“سيتم إجلاء سكان قطاع غزة من منطقة رفح، قبل بدء العمليات العسكرية فيها”.

وأشارت إلى أنه“في إسرائيل يدرسون أيضا إمكانية السماح بعودة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله، وربما النساء والأطفال فقط في البداية”.

وأضافت الهيئة:“أما الجانب الآخر الذي تتم دراسته فهو إجلاء السكان من رفح إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة، بهدف تخفيف الازدحام قرب الحدود مع مصر، بما يقلل من مخاوفها”.

وقال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب مساء الاثنين،“إن رفح هي الهدف التالي بعد خان يونس”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية:“مدينة رفح منطقة كثيفة السكان ووفقا للتقديرات، يقيم فيها حاليا 1.2 مليون من سكان قطاع غزة”.

وأضافت:“أعرب المصريون أمام إسرائيل عن قلقهم من أن أعدادا كبيرة من سكان قطاع غزة سوف تتسلل إلى أراضيهم نتيجة القتال”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نزح مئات آلاف الفلسطينيين، من شمال ووسط قطاع غزة وخان يونس إلى رفح، حيث تكتظ بالخيام.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية حذرت في الأيام الماضية، من أن عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا.

ومن جهة ثانية، أشارت هيئة البث إلى أن إسرائيل“أجرت في الأيام الأخيرة محادثات مع مصر حول مسألة اليوم التالي للحرب”.

وقالت:“تولى المحادثات من الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونان بار، ومنسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غسان عليان”.

وأضافت:“ترى إسرائيل أن لمصر دورا مهما جداً في اليوم التالي للحرب، لأنها بوابة الدخول والخروج البرية الوحيدة لقطاع غزة، علاوة على كونها عاملا مؤثرا ومهما في العالم العربي”.

ولم تدل الهيئة بمزيد من المعلومات عما آلت إليه هذه المحادثات، فيما لم يصدر تعليق مصري فوري بشأنها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين،“27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في“دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.