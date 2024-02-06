دول بمجلس الأمن تنتقد هجمات واشنطن على العراق وسوريا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-انتقدت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا قبل أيام.





وبناء على طلب من روسيا، عقد مجلس الأمن اجتماعًا لبحث الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق.





واتهم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وحلفاءها بإلحاق الضرر بالنظام العالمي "عمدًا".





وأشار إلى أن هجمات واشنطن تؤجج الوضع الحالي، وأن الهدف الرئيسي لذلك يتمثل في حماية المكانة المهيمنة للولايات المتحدة في العالم بأي ثمن.





وقال: "ندين العمل العدواني الأمريكي ضد دولة ذات سيادة، ونعتبر أنه يزيد مخاطر عدم الاستقرار".





ولفت إلى أن هذه خطوة تؤجج أعمال عنف غير مسبوقة في قطاع غزة، مبينًا أن الولايات المتحدة وأتباعها يسمحون لإسرائيل بمواصلة "عمليتها الدموية وغير الإنسانية" في غزة، بما في ذلك عرقلة جهود وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي.





ودعا نيبينزيا المجتمع الدولي بأسره إلى إدانة هذه الهجمات التي لا غاية منها.





من جانبه، أعرب مندوب الصين تشانغ جون عن قلق بلاده البالغ من الوضع الحالي، وقال: "تعارض الصين كافة الأنشطة التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول ووحدة أراضيها".





وأوضح أن الأنشطة العسكرية الأمريكية تؤدي إلى صراع جديد في المنطقة وزيادة التوتر، مؤكدًا أن استخدام العنف لا يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات.





بدوره، أدان مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا، معتبرًا أن الأنشطة العسكرية الأمريكية "غير قانونية وغير أخلاقية".





كما أعرب عن رفض بلاده للهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن.





من جهته، قال نائب مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي، إن الهجمات الأمريكية لا تتماشى مع طبيعة "العلاقات الثنائية".





وأدان الفتلاوي أي هجمات على أراضي بلاده، مشددًا على أن تلك الهجمات تنتهك سيادة العراق وأمنه.





وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.





والسبت أيضا، أعلنت الخارجية العراقية، عبر بيان، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن "الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية" في البلاد.





كما أوضحت الحكومة العراقية أن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.





وجاءت الضربات الأمريكية

ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية عند الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 40 آخرين.