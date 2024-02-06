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مقتل مهندس مجلس جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

2/6/2024 6:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قُتل مهندس مجلس محلي جديدة المكر، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل.


وبحسب مصادر محلية، فإن المهندس أدهم وليد حمود أصيب بجروح حرجة وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته.


ووفقا للشرطة فإن "عناصر الشرطة من مركز الجليل الغربي باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار على رجل في جديدة المكر. ويبدو أن خلفية الحادث جنائية".

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