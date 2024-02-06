مقتل مهندس مجلس جديدة المكر في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قُتل مهندس مجلس محلي جديدة المكر، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل.
وبحسب مصادر محلية، فإن المهندس أدهم وليد حمود أصيب بجروح حرجة وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته.
ووفقا للشرطة فإن "عناصر الشرطة من مركز الجليل الغربي باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار على رجل في جديدة المكر. ويبدو أن خلفية الحادث جنائية".
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