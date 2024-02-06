بلينكن يلتقي السيسي لبحث مستجدات صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم. ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا، إذ أنه يزور خلاله مصر وقطر، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

تأتي جولة بلينكن الخامسة في المنطقة منذ أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران، التي تشن هجمات وقتلت الشهر الماضي قوات أمريكية في موقع عسكري في الأردن.

وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين اختطفتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية“حماس”، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ووقف القتال في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى، مثل حكم غزة بعد الحرب والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.