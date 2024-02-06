المستشار الألماني يدعو نتنياهو لإزالة معوقات وصول المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
برلين/PNN-دعا المستشار الألماني“أولاف شولتز” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحل كافة المشاكل من أجل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان“هيبيستريت”، اطلع“شولتز” من نتنياهو في الاتصال الهاتفي بينهما، على الأوضاع في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وأعرب "شولتز"عن قلقه حيال وضع الإمدادات وأمن المدنيين الفلسطينيين في غزة.
كما ذكر شولتز في اتصاله، وجهة نظر الحكومة الألمانية القائلة بأن صيغة الدولتين المتفاوض عليها هي وحدها التي ستمهد الطريق لحل مستدام للصراع في الشرق الأوسط.
كما بحث الجانبان وضع الرهائن، حيث أكد شولتز دعم بلاده لكل المبادرات من أجل الإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) في أسرع وقت.
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