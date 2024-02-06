المستشار الألماني يدعو نتنياهو لإزالة معوقات وصول المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN-دعا المستشار الألماني“أولاف شولتز” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحل كافة المشاكل من أجل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان“هيبيستريت”، اطلع“شولتز” من نتنياهو في الاتصال الهاتفي بينهما، على الأوضاع في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأعرب "شولتز"عن قلقه حيال وضع الإمدادات وأمن المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كما ذكر شولتز في اتصاله، وجهة نظر الحكومة الألمانية القائلة بأن صيغة الدولتين المتفاوض عليها هي وحدها التي ستمهد الطريق لحل مستدام للصراع في الشرق الأوسط.

كما بحث الجانبان وضع الرهائن، حيث أكد شولتز دعم بلاده لكل المبادرات من أجل الإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) في أسرع وقت.