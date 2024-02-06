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ورَّط والده.. نجل بن غفير يهاجم بايدن ويصفه بـالخرف

2/6/2024 6:11:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- هاجم شوبال نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي​​​​​​​ إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن متهمًا إيّاه "بالخرف"، قبل أن يسحب تغريدته على منصة "إكس" ويعتذر هو ووالده، بحسب وكالة الأناضول.

وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها في منصة "إكس"، الاثنين، واستبدلها، الثلاثاء، بتغريدة كتب فيها" السيد الرئيس، معذرة".

وكان بن غفير الابن كتب في تغريدته التي حذفها: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعًا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف".

وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.

واعتذر بن غفير من الرئيس الأمريكي على تغريدة ابنه.

وكتب في تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء: "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق لكنه ارتكب الليلة خطأ فادحًا في تغريدة أرفضها بشدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل. وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".

وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية أوَّلًا وثانيًا، هكذا أقوم بتربية أطفالي. وأعتذر عن كلام ابني".

وسبق لبن غفير أن انتقد مرات عديدة الولايات المتحدة والرئيس بايدن.

والاثنين قال بن غفير، إن الإسرائيليين منزعجون من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصة بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ نعرف جميعًا أنها تذهب إلى حماس".

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