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وزير الخارجية الإسباني: ندعم إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

2/6/2024 6:11:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مدريد/PNN-قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه نقل إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التزام بلدنا الراسخ بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ألباريس أنه أكد دعم مدريد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل الدولتين.


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