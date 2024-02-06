وزير الخارجية الإسباني: ندعم إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الإسباني: ندعم إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
2/6/2024 6:11:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/PNN-قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه نقل إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التزام بلدنا الراسخ بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ألباريس أنه أكد دعم مدريد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل الدولتين.
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