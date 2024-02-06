تراجع أسعار السكر الأبيض عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار عقود السكر الأبيض الآجلة عالمياً، بنهاية تداولات السوق في بورصة لندن، يوم أمس الإثنين، مع الإنتاج الكبير المتوقع من البرازيل، وزيادة المساحة المزروعة في الهند.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، تسليم شهر آذار المقبل، بمقدار 14 دولاراً للطن، لتصل عند 646.70 دولاراً للطن، بختام التعاملات الأسبوعية.
وانكمشت أسعار عقود تسليم شهر ايار المقبل، بمقدار 9.60 دولارات، ليغلق سعر العقد الآجل عند 637.30 دولاراً للطن، عند تسوية التداولات في بورصة لندن.
MENAFN06022024000208011052ID1107815193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.