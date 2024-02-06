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تراجع أسعار السكر الأبيض عالمياً

2/6/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار عقود السكر الأبيض الآجلة عالمياً، بنهاية تداولات السوق في بورصة لندن، يوم أمس الإثنين، مع الإنتاج الكبير المتوقع من البرازيل، وزيادة المساحة المزروعة في الهند.


وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، تسليم شهر آذار المقبل، بمقدار 14 دولاراً للطن، لتصل عند 646.70 دولاراً للطن، بختام التعاملات الأسبوعية.


وانكمشت أسعار عقود تسليم شهر ايار المقبل، بمقدار 9.60 دولارات، ليغلق سعر العقد الآجل عند 637.30 دولاراً للطن، عند تسوية التداولات في بورصة لندن.


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