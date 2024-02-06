وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من العملات الرقمية

أكدت الوزيرة سابقاً أنها ستواصل العمل مع الكونجرس بشأن تشريع العملات المشفرة، مضيفة أنه يجب تطبيق القواعد واللوائح المعمول بها، ويجب على الكونجرس إصدار تشريع ينص على تنظيم العملات المستقرة والسوق الفورية للأصول المشفرة التي ليست أوراقا مالية".

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