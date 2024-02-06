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وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من العملات الرقمية

2/6/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إنه من المُقرر أن تخبر وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن صناعة العملات المشفرة تشكل العديد من المخاطر المحتملة على النظام المالي، بما في ذلك مخاطر العملات المستقرة.
وستحضر يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم، لشرح آخر أعمال مجلس مراقبة الاستقرار المالي، وهي مجموعة من رؤساء الوكالات المالية الأمريكية التي تقودها الوزيرة.
ومن المقرر أن تقول يلين في الشهادة المعدة للإلقاء والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للجنة: "يركز المجلس على الأصول الرقمية والمخاطر ذات الصلة مثل عمليات التشغيل على منصات الأصول المشفرة والعملات المستقرة، ونقاط الضعف المحتملة من تقلب أسعار الأصول المشفرة، وانتشار المنصات التي تعمل خارج الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها".


أكدت الوزيرة سابقاً أنها ستواصل العمل مع الكونجرس بشأن تشريع العملات المشفرة، مضيفة أنه يجب تطبيق القواعد واللوائح المعمول بها، ويجب على الكونجرس إصدار تشريع ينص على تنظيم العملات المستقرة والسوق الفورية للأصول المشفرة التي ليست أوراقا مالية".

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