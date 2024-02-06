الأنباء تنشر برنامج عمل الحكومة والذي قدمته اليوم إلى مجلس الأمة



رئيس الوزراء: نتلمّس من خلال البرنامج تطلعات وآمال المواطنين وتقديم مشروعات واضحة المعالم



يسعى البرنامج إلى متابعة جهود الإصلاحات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد

إرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله سنعمل جاهدين مجلساً وحكومة لتعزيز التعاون البنّاء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لنجسّد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم





أحالت

الحكومة صباح اليوم الثلاثاء، برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر "2024-2027" إلى مجلس الأمة.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح،

في مقدمة البرنامج: لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى في بناء دولة القانون وأساس تنظيم الحقوق و الواجبات والاختصاصات، بين فيه الدعامات الرئيسة لبناء الدولة ونهضة المجتمع، نواته حماية الأسرة باعتبارها ركيزته المحورية، والتعليم والخدمات الصحية والرعاية السكنية مقوماته للتطور والنمو والاستقرار ، وكفل من خلاله أسس حماية الموارد والثروات والوطنية وصون حرمة الأموال العامة ومكافحة الفساد وسبل تحقيق المصالح العامة والنهوض في الاقتصاد الوطني وتنميته وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك وفقا للأطر القانونية.

ولما كانت الدولة في بيل رسم سياساتها وتحقيق مصالحها ومستهدفاتها وبلوغ طموحاتها، تتقدم الحكومة برنامج عملها أعمالا للمادة 98 التي تنص على "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الامة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".

يعبر برنامج العمل عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين ونتطلع من خلاله إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطن آمن ومستدام نتلمس فيه تطلعات وآمال المواطنين وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية، كما يسعى البرنامج إلى متابعة جهود الإصلاحات في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي

وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله

ونحن اليوم نستقبل عهدا جديدا يفيض بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية سنعمل جاهدين مجلسا وحكومة تعزيز التعاون البناء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لنجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم ملتزمين باحكام الدستور ومسترشدين في التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله ورعاه لتظل راية الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة عالية خفاقة في عز ورخاء ينعم كل من فيها بالأمن والأمان، سائلين المولى العون والتوفيق ويلهمنا سبل الرشاد والسداد