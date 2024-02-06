السعدون الحكومة تقدم برنامج عملها إلى مجلس الأمة



عبدالهادي العجمي: وجهتُ سؤالاً إلى وزير التربية وهو منطقي وبسيط ويتعلق بمحاضر رسمية وطالبنا التعليم العالي بأن تزودنا بمحاضر جامعة عبدالله السالم عن الكورس الأول إذاً لماذا يرفضون تزويدنا بالمحاضر وعذرهم لا نستطيع؟.. ماذا تخبئون بالمحاضر؟.. ونطالب الوزير بتزويدنا بها علماً بأن هناك شبهات كثيرة في الجامعة في جميع المجالات

بدر نشمي: وجهتُ سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم العالي بخصوص تخصص الطب وللأسف طالب أو طالبة تحصل على 99% ولا تدخل كلية الطب بسبب الاستيعاب في الكلية وفي الوقت نفسه توقف البعثات إلى مصر والاردن ونحضر أطباء خريجين من تلك الجامعات وهذا تدمير لطموح الطلبة

استئناف الجلسة

برئاسة نائب الرئيس محمد المطير وانتقال المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية ووافق على تمديد البند ساعة

مجلس الأمة يوافق على الرسائل الواردة ومن ضمنها طلب الحكومة تأجيل تقارير القوانين المدرجة على جدول الأعمال لمدة شهر وإدراجها على جدول جلسة 5 مارس المقبل

داود معرفي: أتفهم مخاوف النواب ونحن جميعاً حريصون على تحسين مستوى المعيشي وذكر ذلك سمو رئيس الوزراء في خطابه أمس إنّ طلب التأجيل ليس قراراً برفض الخارطة التشريعية وإنما دعوة للنواب للتشاور في اللجان البرلمانية والمحافطة على الاستدامة..وأنا جئتُ من الشارع والشعب كما النواب ونحن نريد إنقاذ الوطن والرئيس التزم باسبوعين وقدم

الحكومة بأقل من اسبوعين وكذلك قدم برنامج عمل الحكومة في أقل من اسبوعين..فألا تستحق حكومة جديدة

أن تعطى مهلة كما أعطيت الحكومات السابقة؟.. نحن نتعهد وأنا شخصياً أتعهد بأن نخرج بأفضل خارطة تشريعية

محمد هايف: الحكومة طلبت التأجيل لجميع القوانين وهي 28 قانوناً ولإظهار التعاون يجب أن يقدموا الجلسة المقبلة قانونين مثل الاستبدال والقرض الحسن وهذه قوانين جاهزة ولو بمداولة أولى ولكن رفض جميع القوانين أمر غير مقبول وهناك اتفاقيات دولية وقوانين مقدمة من الحكومة لماذا تؤجل؟ ولماذا يفرغ المجلس من القوانين وكأنه في عطلة؟ وعلينا مراجعة التأجيل وتقديم قوانين في الجلسة المقبلة

بدر الملا : تعاونا مع الحكومة في منحها مدة الشهر لدراسة تقاير اللجان وهذا لا يعني أن نترك الحكومة تأخذ راحتها ونحن لا زلنا نراقبها ولا نقبل ما يحدث حالياً من الحكومة خصوصاً أننا في لجنة حماية الأموال نحقّق في صندوق الجيش

وهناك أناس أجبروا على التقاعد ويوجد توجه لقطع أرزاق المواطنين بإجبار ضباط على التقاعد ووزير المالية كل يوم يحيل الموظفين للتقاعد وما يحصل في "الكويتية" خير دليل ويجب أن

يتم وقف هذا الأمر ووضع حد له

خالد المونس: بخصوص رسالة الحكومة التمديد

لمدة شهر لقوانين تحسين المستوى المعيشي فالفريق الفني الذي عمل مع الحكومة السابقة هو نفسه الفريق الذي يعمل مع الحكومة الحالية ولو كانت هناك نوايا صادقة لتمت الموافقة على التقارير وتكون المداولة الثانية بعد شهر ومؤشرات الحكومة لا تبشر بخير

والحكومة يجب أن تكون مكمّلة للحكومة السابقة ولا تنسف العمل كله وهي

ترفض

من حيث المبدأ القوانين فكيف نعطيها شهرا ..النوايا مبينة وهذه القوانين لن تقر والأمر بينا وبينكم ومن الممكن أن تدخل الحكومة في مساومات مع النواب على قوانين شعبية

فهد المسعود: نحن مع إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمراجعة القوانين وبعد شهر سيكون موقفنا ثابتاً بإقرار قوانين تحسين مستوى المعيشة..وهناك تخبطاً في وزارة التربية حول قضية البصمة وإصلاح الشوارع أمر

بالغ الأهمية

أسامه الشاهين: هناك اختلاف جزئي بخصوص كيفية تحقيق أولوية تحسين مستوى المعيشة وإقرار القوانين وعموماً لا خلاف على تحسين مستوى المعيشة..وهناك نصب في المواقع الالكترونية والاتصالات ويجب أن تضع حداً لها

جراح الفوزان: هل من المقبول أن تطلب الحكومة التأجيل شهراً لقوانين تحسين مستوى المعيشة رغم أن الفِرَق الفنية في الجهات المعنية وافقت ومع ذلك تطالبون بالتأجيل..ونطالب وزير المالية بالتعهد بإقرار القوانين في جلسة 3/5 أو يكون التأجيل غير مقبول

بدر نشمي: الأيادي ممدودة للتعاون ونحن نواب اجتمعنا على متطلبات الشعب الكويتي ولكن ما حدث في لجنة الأولويات صار فيه تضليل لأن ما ذكره الوزير المعوشرجي يختلف عن ما دار في اجتماع اللجنة..وعندما نتحدث عن الطبقة الوسطى وهي أساس المجتمع فقد انعدمت ونحن لا نزايد ولا ندغدغ مشاعر الناس إنما وعدناهم ولكن سوء إدارة الحكومة والخسائر والهدر وراء ما وصلنا إليه ونحن نطالب بكسر الاحتكار

مع وزيرة الأشغال "اذهبي بسيارتك الخاصة وتجولي بشوارع جابر الأحمد والقيروان وغيرها إذا ما رجعت خربانة أنا مو بدر نشمي"

فلاح الهاجري: نتمنى أن يكون التعاون مع الحكومة حقيقياً وليس وهمياً.. تعاونا مع الحكومة السابقة ونمد يد التعاون للحكومة الحالية ونحن رفضنا تأجيل مناقشة القرض الحسن وغلاء المعيشة لأنه غير مبرر لأن الفرق الفنية قتلت هذه القوانين بحثاً.. نتمنى أن يسع صدر الحكومة لمطالبات الشعب لمواجهة زيادة الأسعار ولا ضبط للأسعار ولا محاسبة للتجار

والسؤال متى يبدأ إصلاح الطرق لأن الأرواح ازهقت بسببها

عبدالله الأنبعي: "لا تكن ليّنا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر" التفاوض فيه مكاسب لجميع الأطراف ونحن لسنا ضد المواطن والحكومة تعرف آلية تفاوضنا معها..ونحن مع المواطنين الذين جاءوا بنا إلى قاعة عبدالله السالم والسؤال هل سقط قرضاً على مواطن ؟ ونحن لا نتحرك في قوانين لن تتحقق ولكن نزلت في حسابات متقاعدين زيادات بمعنى نحن مع المطالبات الواقعية التي ستحقق ونحن لا نبيع وهماً

متعب الرثعان: نماطل المتقاعدين في جميع قضاياهم والظاهر الحكومة لا

تشعر بمعاناة المتقاعدين ولديها نية مبيتة والحكومة غير متعاونة ومن يضمن أنها تأتي في جلسة 3/5 وتقول أنها موافقة وقد تأتي وترفض الأمر

عبدالله فهاد: اجتمعنا في لجنة الأولويات 4 ساعات وبحضور 4 وزراء وكلام وزير الدولة غير صحيح ..طرحنا قضية التأجيل والمداولة الأولى وفي آخر دقيقتين قال وزير الدولة نحن سوف نرسل رسالة واردة ولكنهم نجحوا في تفكيك التضامن النيابي في كتلة ال 48 نائباً

وهناك نية مبيتة لسرقة الوقت واتحدى أي وزير أن يقول إنه في يوم 3/5 ستقر القوانين وأتحدى أي نائب..ونحن أعطينا الحكومة السابقة فرصة لمدة شهر لأن رئيسها تعهد بإقرار القوانين

أحمد السعدون : برنامج عمل الحكومة وصل إلى محلس الأمة أثناء سير الجلسة وأبلغني الأمين العام بذلك

شريدة المعوشرجي: الحكومة قدمت برنامج عملها للمجلس كما تقدمت بطلب مهلة شهر كي تكوّن رأياً حول التقارير فنحن لا رأي مسبق لدينا حول الخارطة التشريعية لكن هذه حكومة جديدة تحتاج الوقت لتثبيت رأيها في التقارير ويبقى تحسين المعيشة هم الحكومة كما هو همنا وسوف ترون ما هو موجود في برنامج عمل الحكومة

أحمد لاري: تحسين مستوى المعيشة أولوية للجميع ونحن وافقنا على التأجيل لمدة شهر لأن الحكومة جديدة ووافقنا على التأجيل من مبدأ التعاون وقد وافقنا على التأجيل للحكومة السابقة ونستغرب عدم مراجعة الرواتب كل سنتين وفق معدلات التضخم والمستغرب الويل والثبور يعلو عندما يكون الأمر يتعلق بزيادة المواطنين وهناك هدر واضح وهو ما يجعل المواطن لا يثق بالعجز الذي يذكر في كل مرة وإن كانت تكلفة الزيادات أقل عندما تقر بقرار بدلاً من قانون فلماذا لا تقر بقرار

سعود العصفور : الوضع في مدارس التربية الخاصة سيئ والمباني غير مجهزة ونحن ندرك أن التعاون يجب أن يكون من الجانبين والحكومة تطلب

شهراً

لدراسة القوانين ومن يضمن استمرار وزير المالية في منصبه ولا يأتي الوزير الجديد ويبدأ من جديد وهذا يعكس عدم جدية الحكومة

حسن جوهر : يجب على الحكومة مراعاة واحترام التوجه الجديد وأدعو رئيس الوزراء لعدم الالتفات لأصحاب المصالح الذين يحرّضون على المجلس وقضية تحسين مستوى المعيشة تضعنا أمام استحقاق مراجعة الرواتب والأجور وهذا تعهد لن نتنازل عنه

مرزوق الغانم: رسالة لجنة حقوق الإنسان تطلب التأجيل مدة شهر في قضية تعذيب تركي العنزي وأنا أرفض هذه الرسالة

والحكومة طلبت التأجيل لقوانين تحسين مستوى المعيشة وأنا مع هذا الطلب لأنها حكومة جديدة



عبدالكريم الكندري: هناك خطأ دستوري في رسالة تأجيل القوانين والحكومة تطلب مناقشة الخطاب الأميري الآن والغريب أن الحكومة تقدم برنامج عملها وتفرضه على المجلس وتطلب تأجيل القوانين التي قدمها النواب

شعيب شعبان: نحن لم نعط حكومة أحمد النواف وقتاً لأننا قمنا بإقرار 4 قوانين مباشرة وكانت عربون تعاون ولما طلب التمديد على قوانين تحسين المعيشة لأنه ابدى تعاوناً وافقناً وبالنسبة لوزير الدفاع كيف يتم التعامل مع عسكري يتأخر على دوامه ويحجز بالنظارة

عبدالهادي العجمي: حققت الحكومة انتصارها على كتلة 48 نائباً وهذا الانتصار هزيمة للحكومة بطلبها التأجيل وعلى الحكومة أن تحسّن سلوكها مع المجلس، والاستبيان الحقيقي صناديق الاقتراع ومن هو المراقب عليكم في الاستبيان الذي وزعته الحكومة وهذه قضية خطيرة وهي تجاوز البرلمان..وعلى أي أساس اخترتم القضايا التي وضعت في الاستبيان؟

أسامه الزيد: في جلسة 7/15 قلت أن معدل التضخم في تزايد واليوم التضخم المتراكم بلغ 40

% وهذا عبء يتحمله المواطن والأسعار ارتفعت 2

% وأي تأجيل في زيادة غلاء المعيشة يزيد كلفة معالجة الخلل

ونحن نتعامل مع مؤسسات وليس شخوص ونحن لما وافقنا على ما جاءت به الحكومة السابقة لأن هناك تعهدا ولكن الحكومة الحالية لا تريد أن تعطي تعهدا وقالت انها غير موافقة من حيث المبد

جنان بوشهري: وجهة نظري بخصوص تحسين مستوى المعيشة هو أنّ التقرير المدرج بخصوص غلاء المعيشة إذا أُقر فإنه سيتم استبعاد المتقاعدين الذين حصلوا على رفع الحد الأدنى ولذلك يجب دراسة القوانين بدقة وقياس تأثيرها على القوانين الأخرى

حمد العليان: مدارس التربية الخاصة المتعلقة بالمعاقين مهملة والكويت سابقاً كانت منارة في هذا المجال..واللجنة التعليمية طلبت تكليفها بدراسة ملف مدارس التربية الخاصة

حمدان العازمي: ما يحدث في المواقع الالكترونية جريمة وهناك أمور غريبة في هذه المواقع ومنها المراهنات والمقامرة والسؤال أين دور الحكومة في مواجهة تدمير الجيل الحالي؟.. على الحكومة حجب المواقع خصوصاً التي تنشر صوراً وعلينا وضع تشريعات تحد من هذه الظاهرة

وزير الصحة: تعليقاً على النائب حمد المطر وزارة الصحة نسّقت مع وزاة الخارجية ونسّقت أيضاً مع السفارة المصرية وسفارة الكويت في مصر وتم استقبال جرحى فلسطينيين وادخلوا في مستشفيات مصرية

حمد المطر :

نتفق جميعاً على تحسين مستوى المعيشة ولا مانع أن تأخذ الحكومة شهراً للتأجيل ولكن عليها أن تكون جاهزة في جلسة 3/5 ..ولدي سؤال ما هي إجراءات نقل مصابي غزة إلى الكويت وفق توصيات مجلس الأمة التي أقرت في الجلسة الخاصة؟

عادل الدمخي: جميع النواب مع تحسين مستوى المعيشة وإذا فرضنا إقرار المشروع فيجب أن يكون بالتوافق وليس بالعناد ويجب أن يكون كلام رئيس الوزراء بخصوص تحسين مستوى المعيشة مثبت في المضبطة ونحن ضد فتح الزيادة للجميع حتى لا تتضخم الميزانية العامة والتأجيل يجب أن يكون بالتزام حكومي بالزيادات وتحسين مستوى المعيشة ويزامنه تحرك حقيقي لمراقبة الأسعار

عبدالوهاب العيسى: يجب أن تمكن الحكومة الحالية من طلبها بمهلة شهر لمناقشة التقارير كما مكنت حكومة الشيخ أحمد النواف وعلى المجلس أن يتعامل بمسطرة واحدة مع الحكومة ونحن مع رفع الرواتب المتدنية فقط ونحن مع تعزيز إيراداتنا غير النفطية ومن يصوت مع التأجيل لا يعني أنه ضد تحسين المعيشة للمواطنين

المجلس يرفض الطلب المقدم من النواب لاستعجال مناقشة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة الحضور: 62، موافقة: 30،

عدم موافقة : 32

داود معرفي: أتمنى الالتزام بجدول الأعمال والانتقال إلى الرسائل الواردة وعرض هذا الطلب الآن غير صحيح

أحمد السعدون : لابد من أخذ موافقة المجلس بالتصويت على النظر في الطلب لأنه بند جديد على جدول الأعمال وإذا وافق المجلس سنصوت على مضمونه شعيب المويزري: نريد عرض الطلب المقدّم بخصوص استعجال منافشة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة قبل الرسائل الواردة

-الحكومة قالت في اجتماع لجنة الأولويات نطلب الابتعاد عن قوانين الاحتقان وكأنها رسالة تهديد ولم تتعهد بالالتزام رغم أن وزير المالية السابق تعهد بمناقشة قوانين تحسين المعيشة في جلسة 12/19 وهذه الحكومة تطلب التأجيل الآن

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح عند الساعة التاسعة صباحا الجلسة العادية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين





بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ويضم 31 رسالة وهي كالتالي:

-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها لقواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول

ارتفاع للجسيمات الدقيقة لمستويات عالية في هواء البلاد.

-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.

-رسالة من النائب فهد المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.

-رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد

المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

-رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في

منطقتي الدوحة والصليبيخات.

-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

-رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الالكتروني على الحسابات

البنكية في دولة الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.

-رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.

-رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطلب فيها موافقة المجلس الموقر على توصية اللجنة بشأن قيام جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة بخصوص بيع الموظفين لجزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها إلى الديوان خلال ثلاثة أشهر ليعد على ضوئها تقريراً يقدمه للمجلس مع الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.

-رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطلب فيها إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.

-رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث وتحري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.

-رسالة من لجنة المرافق العامة تطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمتعلق بالقرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات

الحكومية للاختصاص.

-تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2023 ، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبخات، على أن تقدم

اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبد الله المبارك.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.

-رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كافة أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

-رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 2023/11/1 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في دولة الكويت.

-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين، على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر