بعد إصابته بالسرطان .. أبرز المشكلات الصحية التي تعرض لها الملك تشارلز الثالث

أعلن قصر باكنغهام الاثنين أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بالسرطان، وسيؤجل واجباته العامة.

وكان تشارلز (75 عاما) قد أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا عندما تمت الإشارة إلى وجود أمر مثير للقلق. وقال القصر إن الاختبارات حددت نوعا من السرطان.

ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز لكن مصدرا ملكيا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الملك، 75 عاما،

لمشكلات صحية.

وبحسب MailOnline فقد عانى الملك تشارلز من بعض المشكلات الصحية

على مر السنين أبرزها مايلي:





آلام مزمنة في الرقبة والظهر



كشف الأمير هاري في مذكراته أن والده كان يعاني من آلام مزمنة في الرقبة والظهر ويرجع السبب فيها جزئيًا إلى إصابات البولو القديمة.

وأصيب تشارلز بانزلاق غضروفي في أوائل التسعينيات، ويُعتقد أن مشيته المميزة - مع ربط أصابعه خلف ظهره - هي خدعة علاجية للمساعدة في تخفيف آلام ظهره. ومن خلال فتح صدره وسحب كتفيه إلى الخلف، تمنعه ​​هذه التقنية من الانزلاق أثناء المشي.





أصابع النقانق



جذبت أصابع النقانق التي أطلق عليها الملك تشارلز، الكثير من الاهتمام من المراقبين الملكيين على مر السنين.

وكتب تشارلز مازحاً إلى صديق له بعد ولادة ويليام في عام 1982: "إنه مدهش ولديه أصابع نقانق مثل أصابعي تماما".



وقد أشارت والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، إلى أن مولودها الأول كان لديه أصابع كبيرة عندما كان مجرد طفل رضيع".

وكانت يداه الكبيرتان سمة وصفتها الملكة في رسالة إلى مدرس الموسيقى الخاص بها بعد ولادة تشارلز.

وكتبت: "الطفل لطيف للغاية ونحن فخورون به للغاية". لديه زوج مثير للاهتمام من الأيدي.



وقال جي بي تشون تانغ، المدير الطبي في مركز بال مول الطبي في مانشستر: "هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشخص يعاني من أصابع النقانق".

وبحسب الطبيب فغالباً ما تكون الأصابع المنتفخة أحد أعراض احتباس الماء الذي يمكن أن يكون ناجماً عن العديد من الحالات الصحية.

و"تنشأ هذه الحالة بسبب الالتهاب ويمكن أن تكون نتيجة لالتهاب المفاصل أو الالتهابات البكتيرية المتعددة أو حتى السل.

"وتشمل الاحتمالات الأخرى ارتفاع مستويات الملح، وردود الفعل التحسسية، والآثار الجانبية الطبية، والإصابات وأمراض المناعة الذاتية."

وأوضح الطبيب أن السبب الجذري وراء تورم أصابع الملك تشارلز،

هو التهاب الدكتايل.





ورم غير سرطاني





في عام 2008 تمت إزالة ورم غير سرطاني من جسر أنف الملك تشارلز في إجراء بسيط، وشوهد الملكي مع جص صغير سداسي الشكل على الجانب الأيمن من أنفه بعد الجراحة التي أجريت في مقر إقامته بلندن.



كسر

وقع حادث البولو الأول لتشارلز

في عام 1980، عندما تم سقط من على حصانه أثناء مباراة في وندسور. احتاج تشارلز إلى ست غرز، مما ترك ندبة على شكل هلال بحجم بوصتين على خده الأيسر،

كما كسر ذراعه اليمنى بعد سقوطه من حصانه خلال مباراة بولو في سيرنسيستر في عام 1990.

وأمضى الملكي ثلاث ليال في المستشفى، لكن الجرح لم يلتئم بشكل صحيح، وبعد ثلاثة أشهر من الألم - والتحذير من أنه إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى إصابته بالشلل الشديد لدرجة أنه لن يتمكن من أداء التحية - خضع لعملية جراحية لإصلاحه.

وأثناء عملية صيد في عام 2001

وقع من على حصانه وكسر عظم صغير على حافة لوح الكتف.





جراحة الركبة

في عام 1992 خضع لعملية جراحية لإصلاح الغضروف الممزق في ركبته اليسرى.

وبعد ست سنوات، في عام 1998، احتاج إلى إجراء عملية جراحية بالليزر لإصلاح الغضروف التالف في ركبته اليمنى.





القرنية مخدوشة

في نوفمبر 2001

ارتدى ضمادة على عينه اليسرى، اتضح أن الأمير كان ينشر غصنًا من شجرة في هايجروف ودخلت

نشارة الخشب في عينه وخدشت قرنيته وأثر مؤقتًا على بصره .









الحنجرة التالفة

في عام 1981، طارت كرة بولو طائشة - يُفترض أنها ضربت من قبل

منافس - مباشرة إلى حلق تشارلز أثناء المباراة فقد صوته لمدة عشرة أيام



فتق



أجرى تشارلز عملية جراحية لفتق في مارس 2003، والذي ورد أنه نتج عن إصابة في البستنة في هايجروف.

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