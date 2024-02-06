بعد إطلاق الهوية الجديدة.. اتحاد كرة الإمارات: حريصون على التطوير والنجاح

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، هويته الإعلامية الجديدة، وذلك على هامش إجراء مراسم قرعة دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وأعرب محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن سعادتهم بإطلاق الهوية الإعلامية الجديدة للاتحاد، والتطويرالذي طرأ عليها بمباركة مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونتمنى التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد مع هذا التطور الجديد.

وأوضح الظاهري، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه تم استخدام الحصن باللونين الأبيض والذهبي، وهناك دلالات في هذا الشعار، حيث يربط الحصن بلعبة كرة القدم، كما يربط الحصن بالشجاعة والتفكير الاستراتيجي والدفاع.



وأضاف أن الأندية على إطلاع بجميع لوائح مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لافتا إلى أن آلية خروج المغلوب تحمل الكثير من التشويق والإثارة وسنرى ذلك في المراحل المقبلة.

وأشار الظاهري إلى حرص اتحاد الكرة الدائم على التطوير وإقامة الفعاليات المصاحبة على هامش المباريات أو الأحدث الرياضية المتزامنة، وهذه المسابقة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، والجميع يتكاتف على مستوى المؤسسات والمواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه الكأس الغالية وتقديم أفضل ما لديه.



وعلى صعيد آخر، أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة، جاهزية جميع فرق العمل للقيام بأدوارها بشكل جيد، استعداداً لمونديال الكرة الشاطئية لكرة القدم الذي تستضيفه الدولة مع بدء العد التنازلي لانطلاقة البطولة في نسختها الـ 12، في دبي في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

وأشار إلى أنه باقي من الزمن 5 أيام لاستلام الملعب الذي ستقام عليها المباريات في منطقة دبي للتصميم، والذي تم تشييده في 24 يوماً فقط وهو رقم قياسي جديد على مستوى المنطقة ومسابقة كأس العالم للكرة الشاطئية، مؤكدا جاهزية البنية التحتية من مواصلات وفنادق ومطارات وغيرها.

وقال: "دولة الإمارات وإمارة دبي دائماً عودتنا على استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى بأفضل المعايير، ونحن مستعدون لتواجد العديد من النجوم العالميين لحضور البطولة، إضافة إلى نجوم وعشاق كرة القدم الشاطئية".

وأكد الظاهري أن دوري أدنوك للمحترفين على أعتاب العودة من جديد بعد فترة التوقف السابقة، بسبب مشاركة المنتخب في نهائيات آسيا لكرة القدم، متمنياً التوفيق لجميع الأندية في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن مشاركاتها في دوري أبطال آسيا.

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