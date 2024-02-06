خاص - البيان.. حسام حسن يقترب من تدريب منتخب مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي من المقرر أن يتولى المهمة في الفترة الحالية، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق، الذي تمت إقالته في أعقاب الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقام مسؤولو اتحاد الكرة المصري خلال الأيام الماضية بالتواصل مع أكثر من مدرب للتفاوض معه حول تولي مهمة تدريب الفراعنة، جاء على رأسهم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، ومدرب منتخب فرنسا للسيدات حاليًا، الذي أبدى موافقته على تولي تدريب منتخب مصر الأول، وأبدى حماسه لخوض التجربة، لكن طلب أن تكون بداية مهام عمله بشكل رسمي عقب الانتهاء من أولمبياد باريس، أغسطس المقبل، بسبب رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لفكرة رحيله خلال الوقت الراهن.

وأبلغ مسؤولو الاتحاد المصري، المدرب الفرنسي بأنه سيتم دراسة شروطه ومطالبه والرد عليه خلال يومين، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

وكان مسؤولو الكرة المصرية أعلنوا في وقت سابق على الملأ، عدم التفكير في تعيين مدرب مصري لخلافة فيتوريا، وصرح وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قائلاً، إن تجربة الثنائي المخضرم محمود الجوهري وحسن شحاتة، وما قدمه مع منتخب مصر، كانت استثنائية، مشيرًا إلى أن المدرب المصري فشل بعد ذلك في وضع بصمته مع الفراعنة، في إشارة إلى بعض أسماء المدربين الوطنيين المصريين الذين تولوا مهمة تدريب المنتخب في السنوات الماضية، أمثال حسام البدري وإيهاب جلال وشوقي غريب.

وشهدت الساعات الماضية، فتح ملف المدرب المصري مرة أخرى، حيث طالبت بعض الأصوات المسؤولة، بتعيين حسام حسن نجم منتخب مصر السابق في منصب المدير الفني، وعدم الاستعانة بمدرب أجنبي، خاصة أن نجاحات الفراعنة دائمًا ما تأتي تحت قيادة المدرب الوطني.

وكان اسم حسام حسن مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع فيتوريا ومن قبله البرتغالي كارلوس كيروش، ولكن ترددت بعض الأقاويل بأن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، كان رافضًا للأمر ويرى أن الأفضل هو تكليف مدرب أجنبي بهذه المهمة.

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