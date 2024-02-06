قرعة مثيرة لمواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة

أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم أمس في فندق إرث في العاصمة أبوظبي حفل قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي ومدربي الأندية المشاركة في البطولة، وكوكبة من نجوم كرة القدم الإماراتية، ووسائل الإعلام المختلفة.

بدأ الحفل بعرض مقطع فيديو تضمن أبرز اللقطات الكروية من منافسات النسخة الماضية للكأس الغالية، بعدها تم إجراء قرعة إلكترونية للملاعب المستضيفة لمباريات دورة الستة عشر، وكذلك توزيع الأرقام (من 1 إلى الرقم 16) إلكترونياً على جدول المباريات.

وأسفرت مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة عن مواجهات قوية ومثيرة، حيثُ يلتقي عجمان وحتا على ملعب نادي حتا، والشارقة "بطل كأس رئيس الدولة في الموسم 2022-2023" والبطائح على ملعب نادي الشارقة، والعين والوحدة على ملعب نادي العين، والنصر وخورفكان على ملعب النصر، واتحاد كلباء ودبا على ملعب اتحاد كلباء، وشباب الأهلي "بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023" وبني ياس على ملعب نادي شباب الأهلي، والجزيرة والعربي على ملعب نادي العربي، والوصل مع الإمارات على ملعب نادي الوصل.

وتٌقام أدوار الكأس الغالية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويشهد دور الـ 8 ودور الـ 4 إقامة المباريات على ملاعب محايدة، بينما تُقام المباراة النهائية للبطولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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