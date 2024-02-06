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حمدان بن مبارك: نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تُبشر بمباريات قوية ومثيرة

2/6/2024 6:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تُبشر بمنافسات قوية ومثيرة, خاصة أن فرق الأندية تولي هذه البطولة الغالية أولوية في برامجها, وتسعى للتتويج بلقبها, لأنها بطولة لا تقف عند حدود الملعب وزمن المباريات, بل منافسة تهم المجتمع بأسره.

وثمن معالي رئيس الاتحاد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والقيادة الرشيدة للرياضة بكل قطاعاتها, خاصة كرة القدم, التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع وعشاق الكرة والإعلام.

وقال معاليه: "بعد أن ظهرت نتائج القرعة, نأمل أن نرى مستويات فنية عالية تسعد جماهير الكرة الإماراتية ، ونحن على ثقة أن مباريات كأس رئيس الدولة ستكون مبهرة بأحداثها وفعاليات جمهورها على المدرجات, وستكون قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً وتطورا".

وأضاف معالي رئيس الاتحاد أن كأس رئيس الدولة أصبحت مناسبة اجتماعية تتجلى فيها الروح الوطنية, وتظهر فيها الفعاليات التراثية التي تعبر عن ماضي الإمارات العريق المعزز بقيم الأصالة
والتعايش والتسامح.

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير لكل شركاء الاتحاد , مثمنا جهود فريق العمل الذي أخرج القرعة بأبهى حلة, متمنيا التوفيق للفرق المشاركة في أغلى البطولات.

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