حمدان بن مبارك: نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تُبشر بمباريات قوية ومثيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تُبشر بمنافسات قوية ومثيرة, خاصة أن فرق الأندية تولي هذه البطولة الغالية أولوية في برامجها, وتسعى للتتويج بلقبها, لأنها بطولة لا تقف عند حدود الملعب وزمن المباريات, بل منافسة تهم المجتمع بأسره.
وثمن معالي رئيس الاتحاد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والقيادة الرشيدة للرياضة بكل قطاعاتها, خاصة كرة القدم, التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع وعشاق الكرة والإعلام.
وقال معاليه: "بعد أن ظهرت نتائج القرعة, نأمل أن نرى مستويات فنية عالية تسعد جماهير الكرة الإماراتية ، ونحن على ثقة أن مباريات كأس رئيس الدولة ستكون مبهرة بأحداثها وفعاليات جمهورها على المدرجات, وستكون قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً وتطورا".
وأضاف معالي رئيس الاتحاد أن كأس رئيس الدولة أصبحت مناسبة اجتماعية تتجلى فيها الروح الوطنية, وتظهر فيها الفعاليات التراثية التي تعبر عن ماضي الإمارات العريق المعزز بقيم الأصالة
والتعايش والتسامح.
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير لكل شركاء الاتحاد , مثمنا جهود فريق العمل الذي أخرج القرعة بأبهى حلة, متمنيا التوفيق للفرق المشاركة في أغلى البطولات.
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