السلطات الأمريكية تحذر بعد انتشار مقاطع لسائقين يقودون أثناء ارتداء نظارات الواقع الافتراضي

أصدرت وزارة النقل الأمريكية تحذيرا شديدا ردا على مقطع فيديو لسائقي شركة تسلا وهم يقودون سياراتهم أثناء ارتداء نظارات الواقع الافتراضي (في آر) والواقع المعزز الجديدة التي طورتها شركة الاليكترونيات الامريكية "أبل".

ونشر وزير النقل، بيت بوتيجيج، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، مقطع فيديو يوم الاثنين لسائق شاحنة "تيسلا سايبر تراك" الكهربائية وهو يرتدي نظارات الواقع الافتراضي من شركة "أبل" ويلوح بيديه بعيدا عن عجلة القيادة أثناء قيادته على طول طريق مزدحم.

وكتب بوتيجيج في منشوره: "تذكير - تتطلب /جميع/ أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتوفرة اليوم من السائق البشري أن يكون مسيطرا على السيارة وأن ينشغل بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات".

وقد ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لأشخاص يقودون السيارات وهم يرتدون النظارات الجديدة التي طورتها "أبل" وأيديهم بعيدة عن عجلة القيادة. ولم يتم طرح نظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية "فيجن برو" في الأسواق إلا يوم الجمعة الماضي.

وتحتوي النظارة على كاميرات يمكنها التقاط المناطق المحيطة بها ونقلها إلى شاشات العرض أمام العينين. وتؤكد شركة آبل في شروط الاستخدام على أنه لا يجب أبدا استخدام النظارات لقيادة السيارة.

وتقول "أبل" إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة

إحساسا بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة به.