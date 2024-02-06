5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول ومقتل مسلحين اثنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول اليوم الثلاثاء، مضيفا أن المسلحين قتلا في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن مسلحين، هما رجل وامرأة، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة تشاغلايان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وصرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.
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