5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول ومقتل مسلحين اثنين

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول اليوم الثلاثاء، مضيفا أن المسلحين قتلا في تبادل لإطلاق النار.

وأضاف عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن مسلحين، هما رجل وامرأة، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة تشاغلايان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وصرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.

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