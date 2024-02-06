«أوقاف دبي» ترعى افتتاح ثلاثة صفوف لتعليم ذوي التوحد

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد، وذلك في إطار إستراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال مساندة الجهات التي توفر الدعم الإرشادي والبرامج التدريبية لأسرهم ولأفراد ومؤسسات المجتمع.

وبلغت قيمة المساهمة التي قدمتها "أوقاف دبي" لدعم مشروع الغرف الصفية الثلاث التي تسهم في استيعاب 18 طالبا وطالبة من ذوي التوحد، 500 ألف درهم.

وأكد سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، حرص المؤسسة على مواءمة إستراتيجيتها مع توجه دبي لتصبح مدينة صديقة وملهمة لأصحاب الهمم، وذلك في إطار السياسة الوطنية لتمكين أبناء هذه الفئة.

وأضاف المطوع: "تؤمن "أوقاف دبي" بأن أصحاب الهمم جزء حيوي من النسيج المجتمعي، لذلك لا ندخر جهدا في مواصلة تمكين هذه الفئة من خلال مصرف الشؤون الاجتماعية الذي يقدم الدعم اللازم لمؤسسات ومراكز رعايتهم".

من جانبه أعرب سعادة محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد، وعضو مجلس إدارته، عن شكره لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، على جهودها الدائمة في دعم رسالة المركز وضمان حصول أبناء المجتمع من ذوي التوحد على ما يستحقونه من رعاية واهتمام بشكل مستدام، مشيدا بمساهمتها في افتتاح ثلاث غرف صفية تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية المتخصصة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لعدد 18 طفلا من ذوي التوحد.

وأكد أهمية الدعم المجتمعي في تذليل العقبات أمام فئة ذوي اضطراب التوحد وأسرهم، مشيرا إلى أن من أهداف مركز دبي الرئيسة الإسهام في جعل إمارة دبي مركزا رائدا على مستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصة والخدمات العلاجية التأهيلية المعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد.

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