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ريشي سوناك يطمئن: السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث «تمّ اكتشافه مبكراً»

2/6/2024 6:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء أنّ السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث "اكتشف مبكراً". وذلك بعد الإعلان أن الملك سيغيب عن الحياة العامّة لفترة غير محدّدة، بعد 17 شهراً فقط من اعتلائه العرش بسبب المرض.

وقال سوناك لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، "لحسن الحظ تم اكتشاف (السرطان) مبكراً والجميع يتمنّى له أن يتلقى العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماماً".

وأضاف "أنا بالطبع على اتصال منتظم مع (الملك) وسأواصل التواصل معه كالمعتاد".

ولم يتم تحديد "نوع السرطان" الذي يعاني منه تشارلز الثالث. وقد بدأ العلاج الاثنين في لندن، ثمّ قضى الليلة في المنزل، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وتصدّرت صورة الملك البالغ 75 عاما الصفحات الأولى من الصحف البريطانية. وعنونت صحيفة "ذي صن" "أنا مصاب بالسرطان"، بينما عنونت "ذا ميرور" "صدمة سرطان الملك"، وكتبت "ذي تلغراف" "الملك مصاب بالسرطان".

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