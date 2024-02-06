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جولدمان ساكس: استمرار هيمنة «العظماء السبعة» يعتمد على نمو المبيعات

2/6/2024 6:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال محللون للأسهم في جولدمان ساكس إن النمو القوي في المبيعات سيكون محورياً بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الرائدة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في عام 2023.

والشركات السبع التي يطلق عليها اسم «العظماء السبعة» هي آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وإنفيديا وميتا وتسلا. وارتفعت أسهمها منفردة ما بين 50 و240 بالمئة في عام 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60 بالمئة من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال المحللون الاستراتيجيون من جولدمان ساكس إن أداء هذه المجموعة لا يزال متقدماً حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهماً.

ونقل جولدمان ساكس عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أن من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 12 بالمئة حتى عام 2026، مقابل ثلاثة بالمئة للشركات المتبقية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال المحللون «لقد تفوق أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة».

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