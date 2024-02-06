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8 شركات تكنولوجيا عملاقة تتعهد «ذكاءً اصطناعياً أكثر أخلاقية»

2/6/2024 6:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت ثماني شركات معنية بقطاع التكنولوجيا من بينها شركة المعلوماتية الأمريكية العملاقة «مايكروسوفت» ميثاقاً لـ«بناء ذكاء اصطناعي أكثر أخلاقية» خلال منتدى عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في سلوفينيا.

ونقل بيان للمنظمة عن مديرتها العامة أودري أزولاي قولها إنها «خطوة كبيرة جديدة» بعد اعتماد أكثر من 50 دولة في نوفمبر 2021 القواعد العالمية الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي، تتمثل في «الحصول على الالتزام الملموس نفسه من الشركات الكبرى»،

وشددت على أن هذا التحالف «ضروري لتطوير ذكاء اصطناعي يخدم الصالح العام».

ووقّع الميثاق بالإضافة إلى «مايكروسوفت»، مركز «إل جي إيه آي ريسيرتش» التابع لمجموعة «إل جي» الكورية الجنوبية العملاقة، ومجموعة «لينوفو» الصينية، وشركة البطاقات المصرفية «ماستركارد»، ومجموعة البرمجيات الأمريكية «سيلز فورس»، وشركة الاتصالات الإسبانية «تلفونيكا».

وتعهد الموقعون من خلال هذه الوثيقة «الاضطلاع التام بدورهم في حماية حقوق الإنسان في تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره وشرائه وبيعه واستخدامه».

ويُلزم الميثاق الشركات عملياً وضع «إجراءات تحقق» لتقويم المخاطر وتصحيح «الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في غضون فترة زمنية معقولة».

ووُقِّع الاتفاق في مركز كران للمؤتمرات بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث يعقد المنتدى العالمي الثاني لليونسكو عن هذا الموضوع.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.

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