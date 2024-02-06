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13.8 مليار دولار أرباح «بي.بي» النفطية في العام 2023 بتراجع 50%

2/6/2024 6:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة بي.بي أن أرباح الربع الرابع بلغت ثلاثة مليارات دولار متجاوزة التوقعات بفضل التداول القوي للغاز، كما زادت شركة الطاقة العملاقة وتيرة إعادة شراء أسهمها.

ورفعت النتائج الفصلية القوية أرباح الشركة لعام 2023 إلى 13.8 مليار دولار، بانخفاض 50 بالمئة عن العام السابق مع تراجع أسعار النفط والغاز وضعف هوامش أرباح التكرير.

وسيشعر الربح الفصلي القوي الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس بالراحة بعد أن جاءت نتائج الشركة دون التوقعات بشكل كبير في الربعين السابقين.

وحافظت بي.بي على توزيعات الأرباح عند 7.27 سنتات للسهم وزادت معدل إعادة شراء أسهمها إلى 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بإعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية لبي.بي، وهو تعريف الشركة لصافي الربح، 2.99 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزة التوقعات البالغة 2.77 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة لآراء محللين.

ويأتي ذلك مقارنة بأرباح بلغت 3.3 مليارات دولار في الربع الثالث و4.8 مليارات دولار قبل عام.

وقالت بي.بي إن النتائج الفصلية تعكس تداولاً قوياً للغاز وارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكن قابلتها هوامش تكرير «منخفضة بشكل كبير» وضعف في تجارة النفط وعمليات الاستكشاف.

وتجاوز منافسوها إكسون موبيل وشيفرون وشل الأسبوع الماضي توقعات الأرباح على خلفية مزيج من نتائج التداول القوية وارتفاع إنتاج النفط والغاز، بينما أثرت هوامش التكرير على القطاع وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

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